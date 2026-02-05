Regione, nuove opportunità nel Servizio Sanitario: ecco il concorso per OSS a tempo indeterminato

“Un segnale chiaro e concreto a sostegno della nostra sanità e dei cittadini piemontesi.” Così Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta l’annuncio di Azienda Zero Piemonte, che ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria di Operatori Socio Sanitari (OSS) a tempo indeterminato. La graduatoria sarà disponibile per sedici Aziende Sanitarie regionali aderenti alla procedura concorsuale.

Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 3 febbraio 2026, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale di Azienda Zero Piemonte, rappresenta una concreta opportunità di lavoro stabile per i cittadini in possesso del titolo di OSS e dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso al pubblico impiego.

“La valorizzazione del personale sanitario è una priorità per garantire servizi efficienti e di qualità. Con questo concorso, la Regione Piemonte conferma l’impegno nel rafforzare le nostre strutture sanitarie e nel sostenere chi ogni giorno lavora al fianco dei cittadini”, conclude Zappalà.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica entro le ore 23:59:59 del 5 marzo 2026, secondo le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito di Azienda Zero Piemonte alla sezione concorsi: https://www.aziendazero.piemonte.it/concorsiaz0/concorsi-pubblici/ .