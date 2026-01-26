 / CRONACA

CRONACA | 26 gennaio 2026, 12:00

Biella, auto distrutta dalle fiamme in vicolo Galeazzo: non si esclude l'atto doloso

Indagini in corso di Squadra Mobile e NIA dei Vigili del Fuoco.

Biella, auto distrutta dalle fiamme in vicolo Galeazzo: non si esclude l'atto doloso

Biella, auto distrutta dalle fiamme in vicolo Galeazzo: non si esclude l'atto doloso

Non si esclude l'atto doloso nell'incendio scoppiato nella serata di sabato 24 gennaio in vicolo Galeazzo, a Biella. Nel rogo è rimasta gravemente danneggiata un'auto in sosta. A segnalare l'accaduto residenti e passanti che hanno immortalato quei drammatici istanti. 

Le indagini sono in corso, con gli accertamenti di rito affidati alla Squadra Mobile della Polizia di Stato, in collaborazione con il NIA (Nucleo Investigativo Antincendi) dei Vigili del Fuoco.

Il fatto ha richiamato alla memoria l'episodio avvenuto settimana scorsa in via Losana, dove altri due mezzi parcheggiati sono stati avvolti dalle fiamme, a due passi dal centro cittadino. In questo caso, sarebbe stato individuato un sospettato dal personale della Questura di Biella.

News collegate:
 Biella: Auto distrutta dalle fiamme in vicolo Galeazzo FOTO e VIDEO - 24-01-26 22:00

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore