Tennis Tavolo: Tre pareggi e due sconfitte per lo Splendor nel turno di campionato, brutto tonfo di Unipol di Bocchio in C2

Giornata in chiaroscuro per i pongisti cossatesi .
Non sono arrivate vittorie ma solo 3 pareggi e 2 sconfitte.
Brutto colpo d arresto in C2 per Unipol di Bocchio che esce sconfitto da Novara con un pesante 5 a 0.
Nulla di compromesso per i ragazzi di capitan Bianchetto in classifica, in un girone quanto mai combattuto con tutte le compagini in grado di giocarsela .
Sarà sicuramente una seconda parte di campionato dove si dovra lottare per conquistare la certezza della salvezza.
In D1 finisce in parità la sfida al vertice al PalaAguggia tra Gentile Impianti e Coumba Freide Aosta.
3 a 3 il risultato finale con una vittoria e una sconfitta a testa per Riccardo Motta , Riccardo Pegoraro e Tommaso Zoppello.
Sempre al PalaAguggia venerdi, primo stop per Immobiliare Bugella che impatta con Valenza per 3 a 3 .
Michele Capodiferro continua la sua striscia di vittorie, mentre Andrea Saitta conquista il terzo punto per i locali, ai quali sfuma il successo nella sfida decisiva dove Francesco Bidese cede per 3 a 2 all avversario dopo un avvincente quanto nervoso finale.
Sempre in D2 Siviero/Scarpa cede per 4 a 2 al Palazzetto di Castelletto Cervo, al TT Ossola 2000 Mulino San Giorgio.
Di Roberto Marinone e Roberto Milani i due punti per i locali che però devono cedere il passo alla forte compagine ospite.
Si conclude poi ancora con un ennesimo pareggio, il terzo della giornata, il turno dei campionati per i cossatesi che con MB Line impattano a Ivrea per 3 a 3. Due punti vinti da Mattia Zoppello e uno da Lorenzo Caschili, purtroppo a secco Leonardo Alvarado.
La squadra cossatese rimane comunque nelle posizioni di vertice della classifica.