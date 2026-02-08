 / SPORT

SPORT | 08 febbraio 2026, 10:26

Bocce: San Secondo Bennese, 20-0 alla Ponte Masino

Bocce: San Secondo Bennese, 20-0 alla Ponte Masino

Bocce: San Secondo Bennese, 20-0 alla Ponte Masino

Sorprendente successo della San Secondo Bennese in Prima categoria, che  ha rifilato secco 20-0 alla Ponte Masino.

Sui campi del bocciodromo comunale di Buronzo, la squadra del presidente Eugenio Allorio non ha lasciato scampo ai torinesi.  

Coppie: Marco Barattino, Edoardo Graziano 10-5, Marco Consolini, Filippo Garbaccio 13-0, Gianni Ramasco, Andrea Allorio 13-6, Marco Galeotti, Edoardo Graziano  7-3.

Individuali: Manuel Chiavenuto 10-9, Marco Barattino 12-2.

Terne: Andrea Allorio, Gianni Ramasco, Luca Scaglia  9-3, Filippo Garbaccio, Rinaldo Finotto, Paolo Turati 13-8. 

Tiri di precisione: Rinaldo Finotto 13-7, Edoardo Graziano 17-7.  

Gli altri risultati: Trofarello - Tre Valli 8-12, Rapallese - Sangiorgese 12-8,  Masera - Saviglianese 10-10, Stazzanese - Cairese 10-10, Vottignasco - Pergittone 17-3. 

La classifica: Saviglianese 12 punti,  Cairese, Stazzanese 11, Vottignasco 10, Tre Valli 9,  Trofarello, Rapallese 8,  Masera 7,  Ponte Masino, San Secondo Bennese 5,  Sangiorgese, Pergittone 4. 

Resta da recuperare: Trofarello - Rapallese (14/02).

Sante Tregnago, s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore