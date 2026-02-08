Bocce: San Secondo Bennese, 20-0 alla Ponte Masino

Sorprendente successo della San Secondo Bennese in Prima categoria, che ha rifilato secco 20-0 alla Ponte Masino.
Sui campi del bocciodromo comunale di Buronzo, la squadra del presidente Eugenio Allorio non ha lasciato scampo ai torinesi.
Coppie: Marco Barattino, Edoardo Graziano 10-5, Marco Consolini, Filippo Garbaccio 13-0, Gianni Ramasco, Andrea Allorio 13-6, Marco Galeotti, Edoardo Graziano 7-3.
Individuali: Manuel Chiavenuto 10-9, Marco Barattino 12-2.
Terne: Andrea Allorio, Gianni Ramasco, Luca Scaglia 9-3, Filippo Garbaccio, Rinaldo Finotto, Paolo Turati 13-8.
Tiri di precisione: Rinaldo Finotto 13-7, Edoardo Graziano 17-7.
Gli altri risultati: Trofarello - Tre Valli 8-12, Rapallese - Sangiorgese 12-8, Masera - Saviglianese 10-10, Stazzanese - Cairese 10-10, Vottignasco - Pergittone 17-3.
La classifica: Saviglianese 12 punti, Cairese, Stazzanese 11, Vottignasco 10, Tre Valli 9, Trofarello, Rapallese 8, Masera 7, Ponte Masino, San Secondo Bennese 5, Sangiorgese, Pergittone 4.
Resta da recuperare: Trofarello - Rapallese (14/02).