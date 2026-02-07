A Biella torna l’Aperitivo finanziario: serata dedicata all’oro e alla diversificazione

Tornano gli “Aperitivi Finanziari” e, per il nuovo appuntamento, i riflettori si accendono sull’oro. Il tema della serata è “Dall’oro al portafoglio ideale”, con un focus su pregi e difetti degli investimenti in oro e sul motivo per cui può essere importante averlo in portafoglio, anche in un’ottica di diversificazione. In programma anche esempi pratici e spunti operativi.

L’incontro, intitolato “Come diversificare e ottenere investimenti profittevoli”, vedrà la partecipazione di Andrea Fabbris, consulente finanziario indipendente.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 febbraio 2026, alle 19:15, presso 2nd The Apartment (Second The Apartment), in viale Matteotti 13 a Biella. La serata prevede conferenza, apericena e drink al costo di 15 euro.

I posti sono limitati: per partecipare è richiesta la prenotazione entro lunedì 9 febbraio, contattando i numeri 327 410 7837 oppure 328 213 2772.