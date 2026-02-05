Centro Incontro, a Vigliano nuovi appuntamenti e iniziative per il mese di febbraio

A Vigliano Biellese è stato reso noto il nuovo calendario delle attività in programma per il mese di febbraio presso il Centro incontro, temporaneamente ospitato in alcuni locali al piano terreno della Casa di Riposo “F. Comotto”.

Il calendario propone un’offerta ricca e variegata, pensata per favorire la socializzazione, il benessere e la partecipazione attiva dei cittadini. Tra le iniziative previste si segnalano spettacoli di intrattenimento, pomeriggi dedicati al gioco del burraco e della tombola, oltre a laboratori artistici e di cucina in occasione del Carnevale.

Le attività rappresentano un’importante opportunità di incontro e condivisione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare il tempo libero in un contesto accogliente e stimolante. L’amministrazione invita tutti gli interessati a consultare il calendario completo e a partecipare numerosi alle iniziative proposte.



Per ulteriori informazioni sul programma delle attività è possibile consultare la locandina sul sito del Comune con il programma del mese di febbraio o contattare i referenti del Centro Incontro al numero di telefono: 015 512391.