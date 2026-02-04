Sandigliano, incidente in serata sulla Trossi: due auto coinvolte

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale avvenuto nella serata di ieri, 3 febbraio, sulla Trossi, nel territorio di Sandigliano. Due le auto coinvolte nel violento scontro, subito raggiunte dai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti, assieme ai militari dell'Arma e agli agenti della Polizia Stradale.

Sempre ieri, altri due incidenti si sono verificati a Cavaglià e Vigliano Biellese: nel primo caso più mezzi avrebbero riportato danni alla carrozzeria; nell'altro caso, invece, un giovane alla guida del suo veicolo avrebbe centrato il guardrail posto a lato della carreggiata. Presenti le forze dell'ordine per la raccolta dei rilievi.



