 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 05 febbraio 2026, 08:00

Foto d'archivio: in mostra la Biella florovivaistica del 1920

Federico Maggia, Esposizione Agricola Biella, 1920, lastra alla gelatina bromuro d’argento

Foto d'archivio: in mostra la Biella florovivaistica del 1920 - Copyright Fondazione Sella 2026

Foto d'archivio: in mostra la Biella florovivaistica del 1920 - Copyright Fondazione Sella 2026

Nell’estate del 1920 Biella ospitò una grande esposizione agricola, una vetrina dedicata alle eccellenze florovivaistiche e orticole del territorio e non solo. Della manifestazione sono rimaste poche testimonianze, ma questa fotografia di Federico Maggia restituisce con chiarezza l’atmosfera dell’evento: un giardino effimero, accuratamente allestito dal Grande Stabilimento d’Orticoltura, Floricoltura e Fiorista E. Dubois e Figli, nome noto della floricoltura biellese dell’epoca.

Tra aiuole geometriche, vasi ordinati e fioriture rigorosamente curate, l’immagine racconta un momento in cui il lavoro delle aziende agricole si trasformava in spettacolo e cultura, mostrando al pubblico la maestria di una tradizione locale capace di unire tecnica, gusto e dedizione.

C.S. Fondazione Sella, G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore