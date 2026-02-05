Il Biellese industriale tra i finalisti del Premio Film Impresa FOTO

Il Biellese industriale entra tra i finalisti del Premio Film Impresa. Il video "Il Biellese industriale, una storia meravigliosa", diretto da Michele Burgay e realizzato da Deltanove srl per l’Unione Industriale Biellese in occasione dell’Assemblea Generale 2025, è stato selezionato tra le nomination della quarta edizione del Premio ideato e organizzato da Unindustria, con il supporto di Confindustria, dedicato al racconto audiovisivo dell’impresa e del lavoro attraverso il linguaggio del cinema.

L’opera biellese è stata scelta all’interno dell’area II&S – Innovation, Image & Sound, distinguendosi tra circa 200 cortometraggi, cortissimi e documentari candidati. Il film costruisce un racconto ucronico che immagina un Biellese privo di industria, segnato da impoverimento e mancanza di prospettive, per poi ricondurre lo spettatore alla realtà di un territorio produttivo e vitale. Un percorso narrativo che mette in luce il ruolo della cultura d’impresa, dell’innovazione e della collaborazione tra imprese, istituzioni e comunità, riconoscendo al tempo stesso l’esistenza di sfide ancora aperte.

La quarta edizione del Premio Film Impresa si svolgerà dal 2 al 4 marzo 2026 al Cinema Quattro Fontane di Roma e si concluderà con la cerimonia di premiazione condotta da Paola Saluzzi. Tra i protagonisti annunciati figurano PIF, che riceverà il Premio Ermanno Olmi 2026; Giuseppe Tornatore, cui sarà assegnato il Premio Speciale alla Creatività come alfiere del Made in Italy per il film Brunello, il visionario garbato; Brunello Cucinelli, destinatario del Premio Speciale per il Made in Italy all’estero; e Sergio Castellitto, presidente di giuria e insignito del Premio Speciale alla Carriera.

Un’edizione che si annuncia particolarmente articolata, anche grazie all’introduzione di un Premio alla migliore musica originale.