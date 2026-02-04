 / COSTUME E SOCIETÀ

COSTUME E SOCIETÀ | 04 febbraio 2026, 15:00

Elia Milani incontra gli studenti di Vigliano e Ronco FOTO

Lunedì 2 febbraio, nei locali della Biblioteca Comunale di Vigliano Biellese, gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di I grado di Vigliano e Ronco hanno incontrato Elia Milani, giornalista Mediaset. Proprio quest'ultimo li ha accompagnati dentro la sua esperienza vissuta in prima linea tra Gerusalemme e Gaza, raccontando cosa significa informare quando la guerra non è solo una notizia ma una realtà quotidiana.

Elia Milani ha stretti legami con il nostro territorio: prima è stato educatore all’oratorio salesiano di Vigliano, poi studente allo Scientifico di Biella. Tra gli ospiti era presente anche Pier Ercole Colombo, il suo preside di allora.

Redazione g. c.

