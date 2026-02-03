 / Valle Elvo

Sala biellese, la minoranza chiede la convoca di un consiglio comunale

"Approfittiamo di questa occasione per dissociarci dalle considerazioni espresse dalla Sindaca al consigliere Alessandro Marzanati"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In relazione agli articoli pubblicati sulla stampa locale e alle dichiarazioni rilasciate nell'ultima settimana dalla Sindaca Stefania Massera e da alcuni membri della maggioranza del Comune di Sala Biellese, i consiglieri di minoranza Lorena Mantovani, Daniela Marzari e Roberta Morino desiderano esprimere la propria posizione.

Riteniamo che il confronto acceso che si è venuto a creare debba essere affrontato nelle sedi istituzionali competenti, al fine di consentire alla comunità di Sala di comprendere il percorso che ha portato a questa situazione di conflittualità.

Pertanto abbiamo richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale in seduta straordinaria e urgente, che si terrà a breve.

Approfittiamo di questa occasione per dissociarci dalle considerazioni espresse dalla Sindaca al consigliere Alessandro Marzanati (ex vicesindaco) e riportate sul Decreto del Sindaco n. 2 del 30/01/2026, nonché pubblicate su diverse testate giornalistiche".

Le consigliere di minoranza Lorena Mantovani, Daniela Marzari, Roberta Morino ,

