Dolore nel Biellese per la morte di Davide Quatela, mancata prematuramente all'affetto dei suoi cari. Aveva 59 anni. L'ultimo addio avrà luogo alle 16 di domani, giovedì 5 febbraio, a Biella, presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria Destefanis.
Lutto a Biella, a 59 anni è mancato Davide Quatela
