Biella | 04 febbraio 2026, 13:00

Lutto a Biella, a 59 anni è mancato Davide Quatela

Dolore nel Biellese per la morte di Davide Quatela, mancata prematuramente all'affetto dei suoi cari. Aveva 59 anni. L'ultimo addio avrà luogo alle 16 di domani, giovedì 5 febbraio, a Biella, presso la Sala del Commiato della Casa Funeraria Destefanis. 

g. c.

