Masserano, riapre il Nucleo Carabinieri Forestale: "Rinasce il presidio di legalità ambientale" FOTO

Dopo un’attesa durata oltre otto anni, il territorio biellese riacquista un tassello fondamentale per la tutela del suo straordinario patrimonio naturale. Dal 26 gennaio 2026, il Nucleo Carabinieri Forestale di Masserano ha ufficialmente riaperto i battenti, ponendo fine al periodo di chiusura iniziato nel novembre 2017.

La riapertura segna un momento di svolta per la vigilanza ambientale della zona. A partire dal 1° febbraio 2026, il Nucleo riprenderà il pieno comando operativo su tutti i comuni della propria giurisdizione, territori che negli ultimi anni erano stati affidati, con grande sforzo suppletivo, ai Nuclei di Biella e Pray.

In attesa del completamento dell’organico con l’assegnazione di personale del ruolo ispettori, il comando del reparto è stato affidato ad un validissimo Sovrintendente. Il sottufficiale, neo assegnato al reparto, ricoprirà l’incarico di Comandante in Sede Vacante, portando nuova linfa e operatività immediata a un ufficio strategico per la prevenzione dei reati ambientali, la tutela dei boschi e la salvaguardia della biodiversità locale.

Il ritorno dei Carabinieri Forestali a Masserano non è solo un atto burocratico, ma una risposta concreta alla richiesta di sicurezza ambientale dei cittadini. La presenza fisica del Nucleo garantisce una conoscenza capillare del territorio e una maggiore rapidità di intervento in un’area caratterizzata da un delicato equilibrio ecosistemico.

Informazioni e Contatti

Il Nucleo è pienamente operativo presso la storica sede e a disposizione della cittadinanza per segnalazioni e consulenze:

· Indirizzo: Via Collegio n. 7 – 13866 Masserano (BI)

· Telefono: 0159517786

· Email: 043352.001@carabinieri.it

· PEC: fbi43352@pec.carabinieri.it

Con la riapertura del Nucleo di Masserano, l’Arma dei Carabinieri riafferma il proprio impegno costante nella "prima linea" della transizione ecologica e della protezione del territorio.

Di seguito il prospetto del Corpo Forestale Carabinieri - Provincia di Biella