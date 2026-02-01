Attivato il canale WhatsApp ufficiale del Comune di Castelletto Cervo

Il Comune di Castelletto Cervo informa che è attivo il canale WhatsApp ufficiale, uno strumento pensato per garantire ai cittadini un’informazione rapida, diretta e sempre aggiornata.
Attraverso il canale sarà possibile ricevere comunicazioni su:
- novità e avvisi istituzionali
- servizi comunali
- eventi e iniziative sul territorio
- informazioni di pubblica utilità
L’iscrizione è gratuita e non consente interazioni tra utenti, garantendo la tutela della privacy.
Per iscriversi al canale WhatsApp ufficiale del Comune di Castelletto Cervo:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBappoDOQIT04Hmk12z
L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a iscriversi per rimanere sempre informati sulle attività e comunicazioni del Comune.