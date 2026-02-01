 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 01 febbraio 2026, 08:50

Attivato il canale WhatsApp ufficiale del Comune di Castelletto Cervo

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a iscriversi

Il Comune di Castelletto Cervo informa che è attivo il canale WhatsApp ufficiale, uno strumento pensato per garantire ai cittadini un’informazione rapida, diretta e sempre aggiornata.

Attraverso il canale sarà possibile ricevere comunicazioni su:

  • novità e avvisi istituzionali
  • servizi comunali
  • eventi e iniziative sul territorio
  • informazioni di pubblica utilità

L’iscrizione è gratuita e non consente interazioni tra utenti, garantendo la tutela della privacy.

Per iscriversi al canale WhatsApp ufficiale del Comune di Castelletto Cervo:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBappoDOQIT04Hmk12z

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a iscriversi per rimanere sempre informati sulle attività e comunicazioni del Comune.

c.s.comune castelletto cervo, s.zo.

