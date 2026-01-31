Sala Biellese: aperto il bando “Bonus Nido” per il 2025, contributi per le famiglie

Il Comune di Sala Biellese pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi economici a sostegno del pagamento delle rette degli asili nido per l’anno 2025, il cosiddetto “Bonus Nido”.
Le famiglie interessate, con figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, potranno presentare richiesta fino al 27 febbraio 2026, o comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili, pari a 15.336,25 euro. Il contributo coprirà le spese relative alla frequenza presso nidi pubblici o privati autorizzati, mentre restano escluse altre forme di servizi per l’infanzia come ludoteche o babyparking.
Possono partecipare al bando i genitori residenti a Sala Biellese, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari con regolare titolo di soggiorno, e che sostengano il pagamento della retta. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento delle risorse.
Il contributo sarà erogato mensilmente sulla base della retta pagata, con presentazione di ricevute o attestazioni di pagamento. Sarà possibile inviare la documentazione via e-mail a rag.sala@ptb.provincia.biella.it o consegnarla a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Umberto I n. 2, entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2026.
Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo di domanda, è possibile consultare il sito web del Comune o rivolgersi direttamente all’Ufficio Protocollo.