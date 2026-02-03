Bocce, ancora gare al Città di Biella: ecco le sfide in programma

Domani sera al "Città di Biella", dalle 21, si gioca la quarta serata del torneo a sedici quadrette CCDD. Nel girone A si sfideranno: San Secondo Bennese Boccaletti-Ternenghese Ronchese Ottino, Burcina Rossetti-Viglianese Pavignano, Burcina Mosca-Valle Elvo Mazza, Piatto Sport Gabasio-Ternenghese Ronchese Pellielo.

La classifica: Burcina Mosca e Viglianese Pavignano punti 6, Piatto Gabasio e Valle Elvo Mazza 4, Burcina Rossetti e Ternenghese Ronchese Pellielo 2, San Secondo Bennese Boccaletti e Ternenghese Ronchese Ottino 2.

Per il girone B saranno in campo: Bocce Valdengo Crappa-Torrazzese Giansetti, Valle Elvo Rasi-Burcina Milani, Ternenghese Ronchese Miglietti-Cossato Bocce Andreoletti, Novara Bocce Siracusa-San Secondo Bennese Loro.

Classifica: Valle Elvo Rasi e San Secondo Bennese Loro punti 6, Burcina Milani e Cossato Bocce Andreoletti 4, Ternenghese Ronchese Miglietti e Novara Bocce Siracusa 2, Bocce Valdengo Crappa e Torrazzese Giansetti 0.