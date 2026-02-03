Calcio, a Ponderano primo incontro in campo con il responsabile del programma BFC Academy FOTO

Primo incontro “in campo” con il responsabile del programma BFC Academy Alessandro Ramello nel centro sportivo di Ponderano.

Dopo diverse sessioni “online” in cui sono stati sviluppati vari argomenti che hanno coinvolto allenatori, dirigenti e genitori, come ad esempio l’ultimo che si è svolto martedì 13 gennaio intitolato “Genitori e figli – Lo sport come momento di crescita”, tenuto in diretta su You Tube dallo stadio Dall’Ara di Bologna per i genitori dei tesserati ai club affiliati da Paola Tomasotti responsabile area psicologica settore giovanile del Bologna FC, mercoledì 14 gennaio è stata la volta della prima sessione “in campo” che ha visto coinvolte cinque squadre della Attività di Base ASD Ponderano: Pulcini 2015, Pulcini 2016 sul campo sintetico e Esordienti 2013, Esordianti 2014 e il gruppo delle ragazze U15 Women sul campo principale Luigi Meroni.

La giornata è iniziata alle 15 con la visita guidata di Ramello al Museo Vittorio Pozzo nel centro sportivo di Ponderano, il quale non ha esitato a definire “molto prezioso ed educativo” quanto visto e sentito, congratulandosi con la società per l’impegno alla divulgazione alle nuove generazioni di calciatori di tale preziosa testimonianza. Il programma con i ragazzi ha avuto inizio alle 16 sul campo sintetico con Alessandro Ramello impegnato in prima persona con i Pulcini 2015 e 2016 con una esercitazione tecnica specifica; alle 16.45 mentre le due squadre dei Pulcini facevano una partitella tra loro, Ramello si è trasferito in sala riunioni con i genitori dei Pulcini ai quali ha fatto una presentazione degli obiettivi che BFC Academy e ASD Ponderano vogliono raggiungere attraverso questa collaborazione e cioè migliorare la qualità del lavoro da parte degli staff tecnici, migliorare proposte e servizi alle famiglie e monitoraggio di tutti i profili per poter sperare in qualche opportunità per i ragazzi; la sessione ha stimolato i presenti con diversi domane e interventi.

Alle 17.30 è iniziato il programma per le altre tre squadre Esordienti e Women sul campo principale che hanno fatto attività con i loro mister di riferimento, con la supervisione di Ramello che seguiva da vicino i ragazzi e i mister, e interveniva per correggere o dare consigli a entrambi. Alle 18.15 Ramello è tornato in sala riunioni per la sessione con i genitori del secondo gruppo di ragazze e ragazzi ai quali ha fatto la stessa presentazione del primo gruppo; diversi spunti interessanti sono emersi nei confronti dei genitori del gruppo Women. Alle 19.30 sempre in sala riunioni Ramello ha fatto attività con tutti gli allenatori e i loro collaboratori; sono stati trattati argomenti sia di carattere generale come ad esempio “l’approccio motivazionale”, sia di valutazione puntuale di quanto visto in campo e relative correzioni/suggerimenti. La sessione ha visto una interessante partecipazione “attiva” dei nostri tecnici.

Alle 20.30 cena conclusiva presso i locali del circolo della società che ha visto presenti con Ramello tutti gli staff tecnici e i dirigenti delle squadre dell’attività di base oltre a diversi membri del Consiglio Direttivo del ASD Ponderano. Durante la cena Ramello ha voluto fare i complimenti alla società per serietà e l’organizzazione che ha trovato, sottolineando come muovendosi nel centro sportivo e tra le persone incontrate “si respirava calcio”. ASD Ponderano è molto soddisfatta di questo primo incontro “sul campo”; sono ovviamente in programma altre sessioni presso il nostro centro sportivo alle quali parteciperanno oltre a Ramello anche altri membri dello staff tecnico del Bologna FC.