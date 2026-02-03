Il Liceo “Avogadro” di Biella lancia il concorso “In villa quae dicitur Bugella: momenti di storia medievale a Biella e nel Biellese” FOTO

Il Liceo “Avogadro” di Biella, con il patrocinio del Comune di Biella, bandisce un concorso sul Medioevo Biellese, un’iniziativa rivolta a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado della provincia ideata da Flavia Negro, docente dell’Università di Torino. Il concorso mira a coinvolgere gli studenti biellesi nella valorizzazione della storia e del patrimonio del territorio; l’occasione è fornita da un anniversario: nel 2026 si compiono i 1200 anni della prima menzione del toponimo medievale di Biella (Bugella) in un documento di epoca carolingia risalente al luglio dell’826 e molte saranno le iniziative che coinvolgeranno la città nella celebrazione della ricorrenza.

Per illustrare il concorso e fornire a tutti materiale informativo su alcuni aspetti della storia medievale della città, gli studenti di Avogadro Media, la struttura del Liceo Avogadro che si occupa della produzione di audiovisivi, coordinati da Riccardo Quaglia e Silvestro Russo, con la collaborazione tecnica del fotografo e filmmaker Samuele Osti, hanno coinvolto l’Assessore alla cultura e vicesindaco Sara Gentile e personalità del mondo culturale biellese realizzando filmati che raccontano specifici eventi storici della storia medievale locale o illustrano aspetti della città nel Medioevo: semplici esempi tra i tanti che gli studenti potranno individuare e approfondire per il concorso presentando lavori di varie tipologie: oltre alla classica ricerca, ci sarà spazio per video, presentazioni multimediali, interviste immaginarie, performance teatrali e ogni altra forma creativa. La consegna dei lavori è prevista per il 15 maggio, mentre la premiazione dei migliori elaborati, selezionati da una giuria qualificata, si terrà nell’ottobre 2026.

Con gli studenti dell’Avogadro hanno dato il loro contributo ai filmati la stessa Flavia Negro (UniTO), Marcello Vaudano, presidente del DocBI, Danilo Craveia, archivista e ricercatore, Silvestro Russo, docente di storia e filosofia al Liceo, Paolo Zanone, attore e regista, co-fondatore di Teatrando A. R.S.

Il Comune, nella persona di Sara Gentile, Assessore alla Cultura e Vicesindaco, ha collaborato a un ulteriore video in cui viene annunciato il concorso. Tutti i video e il bando sono disponibili in un’apposita sezione del sito del Liceo (www.liceoavogadrobiella.edu.gov) e sul canale YouTube della scuola (@liceoavogadroBI).