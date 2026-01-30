A Brusnengo il martedì pomeriggio si gioca a Burraco in biblioteca

Il comune di Brusnengo, in collaborazione con la biblioteca comunale, propone "Martedì pomeriggio giocando a Burraco" presso la sala incontri del comune, in via Chioso 46. Il primo incontro sarà martedì 3 febbraio.

Per partecipare è possibile dare la propria adesione entro il 30 gennaio presso la Biblioteca Comunale martedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00; mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00; venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 o telefonando allo 015/985411 interno 8 o con e-mail a biblio.brusnengo@ptb.provincia.biella.it

Perchè giocare a Burraco? E' un gioco utile per allenare la mente, per divertirsi, socializzare, combattere la noia, non costa niente, ed è un gioco adatto a tutte le età. Per coloro che non conoscono il Burraco, nei primi tempi saranno presenti maestre e giocatrici esperte, e la sala incontri del comune rimarrà a disposizione per continuare a giocare anche in futuro.







