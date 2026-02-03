 / Circondario

Circondario | 03 febbraio 2026, 08:30

Tollegno, aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio della CIE

Tollegno, aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio della CIE

Tollegno, aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio della CIE

Il Comune di Tollegno informa la cittadinanza che, in applicazione del Regolamento Europeo n. 1157/2019, le carte d’identità rilasciate in formato cartaceo cesseranno di essere valide a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Al fine di agevolare il rinnovo delle carte d’identità cartacee e il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), oltre ai consueti orari di apertura al pubblico, fino al 2 marzo 2026 è prevista un’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe, dedicata esclusivamente al rilascio delle CIE, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì dalle 13.30 alle 15.30

Venerdì dalle 13.30 alle 15.00

L’Amministrazione comunale invita i cittadini in possesso di carta d’identità cartacea a verificare la propria situazione e a programmare per tempo il rinnovo, così da evitare disagi in prossimità della scadenza definitiva del documento.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Tollegno.

G. Ch.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore