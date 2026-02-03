Tollegno, aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe per il rilascio della CIE

Il Comune di Tollegno informa la cittadinanza che, in applicazione del Regolamento Europeo n. 1157/2019, le carte d’identità rilasciate in formato cartaceo cesseranno di essere valide a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Al fine di agevolare il rinnovo delle carte d’identità cartacee e il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), oltre ai consueti orari di apertura al pubblico, fino al 2 marzo 2026 è prevista un’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe, dedicata esclusivamente al rilascio delle CIE, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì dalle 13.30 alle 15.30

Venerdì dalle 13.30 alle 15.00

L’Amministrazione comunale invita i cittadini in possesso di carta d’identità cartacea a verificare la propria situazione e a programmare per tempo il rinnovo, così da evitare disagi in prossimità della scadenza definitiva del documento.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Tollegno.