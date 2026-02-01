La salute vicino a casa: a Candelo fa tappa il Camper dell'ASL Biella per la Medicina di Prossimità

L’amministrazione comunale di Candelo aderisce al progetto di Medicina di Prossimità promosso dall'ASL di Biella. L'iniziativa, volta a portare i servizi sanitari direttamente sul territorio in modo ancor più capillare, vedrà la presenza dell'ambulatorio mobile (Camper) in paese per due giornate consecutive.



Il camper sosterà in via del Cimitero (zona mercato) nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 febbraio, con orario continuato dalle 10 alle 16.



Durante queste giornate, i cittadini potranno accedere direttamente e senza prenotazione ai servizi offerti dall'ASL, che comprendono attività di prevenzione, informazione e disbrigo di pratiche amministrative sanitarie, facilitando così l'accesso alle cure soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.



Commenta il sindaco Paolo Gelone: "La salute dei nostri concittadini è una priorità assoluta. Ringraziamo l'ASL di Biella per questa opportunità che permette di portare servizi essenziali direttamente nel cuore di Candelo, rendendo la prevenzione e l'assistenza ancor più accessibili a tutti."



Conclude la vice e assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: "Invitiamo i candelesi ad approfittare di queste due giornate: il camper rappresenta un’opportunità importante per ricevere assistenza a due passi da casa, in un'ottica di sanità sempre più vicina ai bisogni reali delle persone".