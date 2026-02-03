Alla primaria i bambini di Benna imparano lo Spagnolo

Prenderà il via, mercoledì 11 febbraio il corso di avvicinamento alla lingua spagnola per gli alunni della scuola primaria di Benna delle classi IV e V.

Si tratta di un’iniziativa gratuita proposta dal Comune per i ragazzi delle ultime classi, in un’ottica di preparazione al percorso della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il corso verrà proposto il mercoledì pomeriggio, nella prima ora dopo la pausa pranzo, all’interno dei laboratori gestiti dall’Amministrazione Comunale. Da anni, per le classi che non hanno il tempo pieno, vengono proposti due pomeriggi di laboratori gratuiti che garantiscono una copertura oraria come negli altri normali giorni di scuola.

Il percorso prevede 13 incontri condotti da personale qualificato e calibrati sull’età dei partecipanti da metà febbraio sino alla prima settimana di maggio, attraverso diverse attività, gli studenti potranno familiarizzare con suoni, parole ed espressioni di base della lingua spagnola.

Con questa proposta, l’Amministrazione Comunale intende offrire un’opportunità educativa aggiuntiva alle famiglie e contribuire alla crescita culturale e formativa dei più giovani, rafforzando il ruolo della scuola e del territorio come luoghi di apprendimento e inclusione.

Nei giorni scorsi, le famiglie degli studenti delle classi coinvolte hanno ricevuto la comunicazione dell’avvio dell’iniziativa con i relativi dettagli.

“Le scuole sono il cuore della nostra Comunità e investire nella loro qualità significa investire nel futuro di tutti. Con questo corso gratuito, il nostro Comune conferma la propria attenzione verso il mondo scolastico, offrendo ulteriori opportunità formative che migliorano i servizi e valorizzano allievi, docenti e famiglie – spiega il sindaco Cristina Sitzia - . Da sempre la nostra Amministrazione investe quotidianamente importanti risorse per continuare a sostenere le scuole con impegno e servizi concreti, come il pre e post scuola, i laboratori integrativi dei pomeriggi non coperti dal normale orario scolastico, progetti specifici dedicati, visite d’istruzione gratuite, etc. La nostra scuola primaria è una piccola scuola, dove ogni bambino può trovare il proprio spazio, facendo emergere le proprie qualità. A tal proposito, mi preme ricordare che lunedì 9 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 si terrà un altro open day”.