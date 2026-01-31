Sandigliano, a gara il nuovo servizio mensa scolastica: più frutta, prodotti locali ed educazione alimentare

La Giunta comunale di Sandigliano ha approvato l’avvio della procedura per il nuovo affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’Infanzia e Primaria del territorio. Il contratto con la società che la gestisce in questo momento scadrà il prossimo 31 agosto e, per garantire continuità e qualità del servizio, il Comune ha deciso di indire una nuova gara d’appalto.

Il servizio di mensa, affidato a operatori esterni specializzati, ha un ruolo fondamentale non solo sul piano nutrizionale, ma anche educativo. L’amministrazione comunale nel documento sottolinea l’importanza di promuovere abitudini alimentari equilibrate nei bambini, favorendo nuove esperienze gustative e contrastando scelte alimentari poco corrette.

Tra le principali novità previste nel prossimo affidamento: somministrazione di uno spuntino di frutta a metà mattina per tutti gli alunni, oltre alla frutta di fine pasto; priorità nell’utilizzo di prodotti locali a chilometro zero, biologici o a lotta integrata; progetti di educazione alimentare in collaborazione con le scuole e le famiglie; iniziative per ridurre sprechi alimentari e impatto ambientale, con attenzione al riciclo; sostituzione di attrezzature obsolete e miglioramento degli arredi dei refettori.

Il centro cottura comunale potrà essere utilizzato anche per fornire pasti a committenti terzi, generando un ritorno economico per il Comune tramite canone e royalties.

Il nuovo contratto avrà durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.