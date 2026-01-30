Vigliano, lancia la borsa piena di prodotti oltre le casse ma il furto fallisce: uomo in fuga dal supermercato

Tentato furto nella giornata di ieri, 29 gennaio, alla Bennet di Vigliano Biellese. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di origine straniera, dopo aver prelevato diversi prodotti dagli scaffali, avrebbe lanciato una borsa contenente la merce oltre le casse nel tentativo di eludere i controlli e allontanarsi senza pagare.

Il gesto non è però passato inosservato: alcuni commessi e un addetto alla vigilanza hanno subito lanciato l'allarme e tentato di fermare l’uomo che, nel frattempo, avrebbe raggiunto un’auto e si sarebbe dato alla fuga in direzione del paese di Vigliano.

Gli articoli di vendita sono stati recuperati e restituiti al punto vendita. Le indagini sono ora affidate ai militari dell'Arma, impegnati a risalire all’identità del presunto responsabile e chiarire la dinamica dei fatti.