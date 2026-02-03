 / Biella

03 febbraio 2026

Biella, il Favaro è sotto la neve: il paesaggio è fiabesco FOTO

La città di Biella si è svegliata oggi, 3 febbraio, sotto un manto candido che ha trasformato strade e parchi in un vero e proprio paesaggio magico.

I fiocchi, leggeri e incessanti, hanno invitato i passanti a fermarsi, estrarre i cellulari e immortalare l’attimo. Scatti che catturano non solo la neve ma l’atmosfera sospesa e quasi surreale che avvolge ogni angolo.

Simili sensazioni si sono avvertite anche al Favaro, dove le montagne della valle Oropa hanno fatto da sfondo ad un luogo davvero meraviglioso.

