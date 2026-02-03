Polizia Locale, a Biella controlli nei parchi: 25 persone identificate, in campo anche l'unità cinofila

Nei giorni scorsi, due pattuglie del reparto di Pronto Intervento della Polizia Locale del comune di Biella, con l’ausilio dell’ unità cinofila, hanno effettuato un’attività di controllo in diversi parchi cittadini e nelle vicinanze di piazzale Casalegno, zone oggetto di frequenti segnalazioni nei giorni precedenti.

Durante l’operazione sono state identificate 25 persone, due delle quali, sono state colpite da ordini di allontanamento connessi ad ubriachezza manifesta. Inoltre, nel corso dei controlli, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente, sottoposta nell'immediato a sequestro amministrativo. Per il soggetto che ne era in possesso è scattata la relativa sanzione per uso personale.

Diversi residenti e numerosi cittadini presenti nei parchi hanno espresso il loro apprezzamento agli agenti per la presenza rassicurante chiedendo un’intensificazione di questi controlli.

“L’attività svolta dalla Polizia Locale - dichiara l’assessore Giacomo Moscarola - dimostra in modo chiaro che l’attenzione sul territorio è alta. Abbiamo grande attenzione verso i comportamenti che compromettono la sicurezza, il decoro e la vivibilità dei parchi e delle aree pubbliche, soprattutto laddove arrivano segnalazioni puntuali da parte dei cittadini.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane, anche con l’impiego di pattuglie dedicate e dell’unità cinofila. La presenza della Polizia Locale continuerà a essere costante”.