Parcheggi blu, scattano le nuove tariffe: aumenta il costo della sosta a Biella FOTO

Da ieri, lunedì 2 febbraio, sono entrate in vigore le nuove tariffe della sosta a pagamento a Biella. L’aumento riguarda i parcheggi contrassegnati dalle strisce blu, con un ritocco sia sul costo orario sia sull’importo minimo.

Nel dettaglio, un’ora di sosta passa da 1,30 euro a 1,50 euro. Cambia anche la tariffa minima: il costo base, che in precedenza era di 60 centesimi, è stato portato a 75 centesimi.

L’adeguamento delle tariffe sarebbe collegato all’indice Istat, come previsto dalla convenzione che disciplina i rapporti tra l’amministrazione comunale e la società che gestisce i parcheggi cittadini. Si tratta quindi di un aggiornamento già contemplato dagli accordi in vigore.