Gli “Amici di Vaglio” donano un defibrillatore al quartiere

Un gesto concreto a favore della comunità e della sicurezza. Nella mattinata di sabato 31 gennaio l’associazione Amici di Vaglio ha donato al quartiere di Vaglio un defibrillatore, installato lungo la Strada Comunale Vaglio Colma Pettinengo, all’altezza della cosiddetta “Casetta” di Vaglio, luogo di aggregazione per attività, manifestazioni ed eventi sostenuti dal volontariato locale

L’associazione, costituitasi il 17 ottobre scorso con sede in Strada Cantone Rondolina n. 5, riunisce un gruppo attivo di volontari, giovani e meno giovani, da anni impegnati nel quartiere in occasione di feste e iniziative. Il Consiglio direttivo è composto da Valeria Piccolo (presidente), Giuseppe Bernardi (vicepresidente), Antonio Gigliotti (segretario), Fabio Boccaletti (tesoriere) e Francesca Rosso (consigliere)

Accanto al defibrillatore è stata collocata una targa in memoria di Francesco Rosso, figura molto conosciuta nel quartiere e anima del Carnevale di Vaglio, punto di riferimento per numerosi abitanti della zona a nord di Biella. Alla cerimonia hanno preso parte i membri del Direttivo, numerosi cittadini e i familiari di Francesco Rosso: la moglie Graziella e la figlia Francesca

In apertura dell’incontro, il vicepresidente Giuseppe Bernardi ha ricordato la figura di Francesco Rosso, già residente in frazione Ostocco, sottolineandone l’impegno costante a favore degli abitanti di Vaglio e il ruolo di instancabile organizzatore di manifestazioni ed eventi, comprese le gite di più giorni in diverse località italiane. A chiudere la cerimonia è stato l’intervento del vicesindaco della Città di Biella, Sara Gentile, che ha evidenziato come «la donazione del defibrillatore alla comunità di Vaglio da parte della neonata associazione sia uno splendido gesto che onora la memoria di Francesco Rosso e, allo stesso tempo, ne raccoglie quei valori di vera amicizia e di altruismo che sono alla base della nostra vita sociale»

L’associazione “Amici di Vaglio” ha infine dato appuntamento alla cittadinanza a domenica 8 febbraio, presso la Casetta di Vaglio, dove a partire dalle ore 11.30 sarà distribuita la tradizionale fagiolata di Carnevale