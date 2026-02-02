Bocce, Prima categoria: sconfitta la San Secondo Bennese

Giornata negativa per la San Secondo Bennese nel campionato di Prima categoria. La formazione biellese è uscita sconfitta sul campo della Sangiorgese con il punteggio di 16-4.

Negli altri incontri di giornata si sono registrati i seguenti risultati: Saviglianese – Tre Valli 10-10, Ponte Masino – Vottignasco 8-12, Pergittone – Masera 15-5, Cairese – Trofarello 12-8, Stazzanese – Rapallese 13-7.

La classifica:

Saviglianese 11 punti; Cairese e Stazzanese 10; Trofarello e Vottignasco 8; Tre Valli 7; Rapallese e Masera 6; Ponte Masino 5; Sangiorgese e Pergittone 4; San Secondo Bennese 3.

Da recuperare: Trofarello – Rapallese, in programma il 14 febbraio.