Serie A bocce, CRC Gaglianico chiude l’andata con un pareggio

Nel campionato di Serie A di bocce, sabato scorso si è disputato l’ultimo turno del girone di andata. Il CRC Gaglianico Botalla Formaggi ha chiuso la prima parte della stagione con un pareggio per 12-12 contro la Noventa Venezia.

Sui campi del “Città di Biella” l’avvio di gara è stato complicato per i padroni di casa, che nel primo turno hanno subito un parziale di 2-6. Sono arrivate le sconfitte nella coppia Manolino–Ponzo (4-8), nell’individuale con Pautassi (0-11) e nel tiro combinato con Negro (25-27). A limitare i danni è stata la terna composta da Cibrario, Ariaudo e Sari, vincente per 8-2 e ancora imbattuta.

Nel secondo turno la situazione si è ribaltata. Il CRC Gaglianico si è imposto nella staffetta grazie alle prove di Pegoraro (28 su 31) e Ariaudo (26 su 28), chiusa sul 54/59-49/58, e nei tiri di precisione con Negro (26-18) e Manolino (23-21). L’unica sconfitta è arrivata nel tiro progressivo, dove Pegoraro ha ceduto 44/49-46/48. Le due squadre sono così giunte alle prove finali in perfetta parità sull’8-8.

Nelle quattro prove tradizionali l’equilibrio è rimasto elevato fino alla sirena finale. In coppia, Manolino e Cibrario hanno pareggiato 5-5, mentre Ariaudo e Ponzo si sono imposti di misura per 6-5. Nelle individuali, Negro è stato sconfitto 7-9 e Sari ha chiuso in parità sul 6-6, fissando il risultato sul definitivo 12-12.

Sugli altri campi: Chiavarese Genova – BRB Ivrea 10-14; Bocce Mondovì – Quadrifoglio Udine 17-7; Marenese Treviso – Auxilium Saluzzo 5-19; Nus Aosta – La Perosina Torino 4-20.

La classifica, ancora provvisoria in attesa di due recuperi, vede confermate le prime tre posizioni: Brb Ivrea 33 punti, La Perosina 27, Chiavarese 24. Seguono CRC Gaglianico 21, Bocce Mondovì 16, Noventa 15, Marenese 13, Auxilium 10, Quadrifoglio 9, Nus 4.

Restano da recuperare le gare La Perosina – Quadrifoglio (1° febbraio) e Auxilium Saluzzo – Bocce Mondovì (15 febbraio).