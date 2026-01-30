Biella: al via il rifacimento della segnaletica pedonale, priorità alla sicurezza degli studenti

Il Comune di Biella avvia il piano di rifacimento della segnaletica orizzontale. In questa prima fase, l’attenzione è rivolta agli attraversamenti pedonali, per rendere più sicure le strade nei punti più sensibili della città.

“Abbiamo stanziato 36.000 euro per questo primo lotto di lavori – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini –. L’intervento è un segnale concreto di cura dello spazio pubblico e tutela della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo agli studenti. Le aree intorno agli edifici scolastici sono la nostra priorità: vogliamo garantire percorsi sicuri per studenti, famiglie e personale scolastico, ed è proprio da qui che partiremo”.

Le altre vie interessate saranno Viale Macallé e nelle sue principali intersezioni, proseguendo lungo via Torino e altri punti della città secondo un piano di priorità basato su sicurezza e risorse disponibili.

L’obiettivo del Comune è chiaro: attraversamenti pedonali più visibili, sicuri e accessibili, con un’attenzione speciale alla protezione dei più giovani e alla sicurezza nelle zone scolastiche.