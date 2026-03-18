Biella, la Questura entra in classe: studenti conquistati dal mestiere del poliziotto

Ieri, al Liceo “Q. Sella” di Biella, si è svolto un incontro dedicato agli studenti delle classi quarte del liceo classico e artistico, pensato per far conoscere più da vicino il lavoro della Polizia di Stato. L’iniziativa, organizzata da Elisa Incoronato, Presidente dell’Associazione “Insieme è di più”, ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti delle forze dell’ordine: dall’Ufficio Volanti alla Polizia Scientifica, fino alla Polizia Stradale.

Fin dall’inizio si è percepito grande interesse da parte dei ragazzi, che hanno seguito con attenzione e curiosità gli interventi. Particolare partecipazione ha suscitato la parte dedicata al lavoro della Polizia Scientifica e della Squadra Volante: gli studenti hanno dapprima ascoltato attentamente che cosa succede nelle prime fasi di un’indagine, per poi fare curiose domande e diverse osservazioni. Molto partecipato anche il momento sull’educazione stradale, in cui si è parlato di sicurezza, responsabilità alla guida e prevenzione degli incidenti. Un tema che ha toccato da vicino i ragazzi, stimolando riflessioni e interventi. L’incontro si è poi concluso con uno sguardo alle opportunità offerte dalla Polizia di Stato: dai diversi ruoli ai percorsi di accesso, fino alle possibilità di carriera anche a livello internazionale. Diversi studenti, colpiti dall’entusiasmo e dalla passione trasmessi dai poliziotti, hanno posto domande su come entrare a far parte della Polizia di Stato, mostrando un interesse concreto verso questa possibile scelta futura.

Nel complesso è stata un’esperienza viva e partecipata, in cui i ragazzi non si sono limitati ad ascoltare, ma hanno dimostrato curiosità, attenzione e voglia di comprendere, rendendo l’incontro un vero momento di crescita e confronto.