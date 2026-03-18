Biella, 7 sanzioni per monopattini elettrici: la stretta dei Carabinieri

Negli ultimi giorni i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Biella hanno intensificato i controlli sul territorio cittadino per contrastare l’uso scorretto dei monopattini elettrici, un fenomeno in crescita che può mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada e dei pedoni.

L’attività, di carattere principalmente preventivo, ha portato all’accertamento di sette violazioni al Codice della Strada. In quattro casi i giovani conducenti sono stati sanzionati per il mancato utilizzo del casco; in altri tre è stato invece contestato il trasporto di un passeggero sullo stesso mezzo, comportamento vietato e particolarmente pericoloso per la stabilità del veicolo.

Dai controlli è inoltre emerso che le infrazioni hanno riguardato soprattutto la fascia giovanile, con soggetti nati tra il 2000 e il 2007, tutti di sesso maschile.

L’Arma dei Carabinieri sottolinea che questi servizi non hanno una finalità esclusivamente sanzionatoria, ma puntano anche a sensibilizzare i giovani conducenti al rispetto delle regole della micro-mobilità urbana. L’uso del monopattino, viene ricordato, richiede prudenza e il rigoroso rispetto delle norme vigenti, tra cui l’obbligo del casco, l’uso delle luci, il rispetto dei limiti di velocità e il divieto di circolazione sui marciapiedi, così da prevenire incidenti dalle conseguenze anche gravi.

I controlli proseguiranno con regolarità su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di mantenere elevati standard di sicurezza. La disciplina di riferimento per i monopattini elettrici è contenuta nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche, che per molti aspetti li equipara ai velocipedi, introducendo però specifiche restrizioni sui passeggeri e sui dispositivi di protezione.