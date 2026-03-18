Solidarietà a Biella: raccolti mille euro per la Mensa del Pane Quotidiano FOTO

Si è svolto ieri, presso la Mensa del Pane Quotidiano di via Novara a Biella, l’incontro comunitario promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) e dall’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (UCID), un appuntamento che da anni rappresenta un momento significativo di fraternità, riflessione e impegno sociale per le realtà associative del territorio.

L’iniziativa, tradizionalmente legata ai tempi forti dell’anno, ha visto la partecipazione di numerosi soci e amici, riuniti per un momento di preghiera condivisa e per riaffermare i valori cristiani che guidano l’azione di MCL e UCID: solidarietà, responsabilità, attenzione agli ultimi e costruzione del bene comune.

Al termine dell’incontro, i volontari della Mensa hanno accolto i partecipanti per la consueta cena a offerta libera. Grazie alla generosità dei presenti, è stato possibile raccogliere quasi 1.000 euro, interamente destinati al sostegno delle attività della Mensa del Pane Quotidiano, che ogni giorno offre un aiuto concreto a persone e famiglie in difficoltà.

«Siamo profondamente grati per la partecipazione e la generosità dimostrate — dichiarano Clara Lega, per il Movimento Cristiano Lavoratori, e Vittorio Donati, per UCID. — Questa serata ha confermato quanto la nostra comunità sappia unirsi attorno ai valori della solidarietà e della cura verso chi ha più bisogno. La raccolta destinata alla Mensa del Pane Quotidiano è un segno concreto di speranza e responsabilità condivisa».

MCL e UCID ringraziano tutti i partecipanti, i volontari della Mensa e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.