Workshop della Sicurezza a Città Studi: nuovo ciclo di incontri per l’aggiornamento annuale di RSPP/ASPP

Città Studi Biella propone per l’anno in corso un nuovo ciclo di workshop dedicato all'aggiornamento annuale obbligatorio per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Questo progetto, chiamato “Workshop Sicurezza 2026”, nasce nel contesto della continua evoluzione della sicurezza sul lavoro, accentuata dall’Accordo Stato-Regioni del luglio 2025, che promuove il miglioramento continuo come strumento essenziale per garantire formazione di alta qualità ed efficacia.

Il programma è strutturato per rispondere agli obblighi formativi: gli ASPP avranno a disposizione 20 ore ogni quinquennio, mentre gli RSPP beneficeranno di 40 ore. Inoltre, il workshop è riconosciuto anche per i Coordinatori della Sicurezza (CSP/CSE) e i Formatori Sicurezza, che potranno accumulare crediti formativi professionali tramite la partecipazione agli incontri.

Sono previsti circa 15 incontri durante il 2026, si svolgeranno tra le 13:30 e le 17:30 e ogni incontro sarà accreditato con 4CFP dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella, dai Periti Industriali e Periti Laureati delle province di Biella e Vercelli, e dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Biella.

Il prossimo incontro si terrà il 27 marzo 2026 e avrà come tema centrale: “In attesa del sopralluogo tecnico dei VV.F.: come arrivare preparati”. Durante questo workshop, il relatore Andrea Bozzo, ex Direttore Vicedirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), guiderà i partecipanti attraverso le verifiche, i controlli e la modulistica necessari, nonché il regime sanzionatorio previsto. L’incontro si concentrerà sull’importanza della preparazione al sopralluogo tecnico, un momento cruciale per le aziende nel contesto della prevenzione incendi. Essere adeguatamente preparati può fare la differenza, riducendo il rischio di non conformità, ritardi nelle autorizzazioni e potenziali sanzioni. I partecipanti riceveranno indicazioni pratiche su come affrontare le fasi precedenti all’ispezione tecnica, assicurando così la conformità dell’organizzazione, degli impianti e della documentazione necessaria.

"Insieme a voi andremo ad affrontare, mantenendo un livello molto pratico, qual è la modulistica adottata, - spiega Andrea Bozzo-, quali sono i controlli richiesti dai funzionari durante il sopralluogo, le verifiche tecniche da fare preventivamente e le prove da effettuare durante l'arco dell'anno. Nel contesto della visita istituzionale vengono infatti provati elementi specifici, come lo sgancio di emergenza, l'impianto idrico antincendio, lo sprinkler — per quanto possibile — ed eventuali impianti di spegnimento automatico. È fondamentale che questi siano verificati in anticipo per essere pronti alla verifica con i Vigili del Fuoco. Mi è capitato, ad esempio, che premendo un pulsante di emergenza si rompesse il vetrino senza poterlo riarmare: in quel caso l'attività si ferma, quindi bisogna essere preparati a tutto. Capiremo inoltre quali documentazioni controllare prima della visita, come il registro dei controlli e quello dedicato all'applicazione del piano di emergenza, verificando puntualmente che la normativa sia stata rispettata".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Città Studi Biella in corso G. Pella 10 tel 015 8551111/89 formazione.sicurezza@cittastudi.org