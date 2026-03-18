Tiger King Tournament, Kick Boxing Biella protagonista a Cornaredo

Tiger King Tournament, la Kick Boxing Biella protagonista a Cornaredo

Il Tiger King – Muay Thai Tournament, disputato domenica a Cornaredo (Milano) sotto l’organizzazione della WBFC, ha riunito atleti provenienti da diversi Paesi nelle discipline di Boxe, Kick Boxing, K1 e Muay Thai, confermandosi appuntamento di rilievo nel panorama degli sport da combattimento.

Per la Kick Boxing Biella, attiva presso la palestra Fitness For Life di Ponderano, l’evento ha rappresentato un passaggio significativo nel percorso di preparazione ai Campionati Mondiali in programma a Milano il 19 aprile. L’obiettivo era quello di consolidare il lavoro svolto, verificare la condizione atletica e confrontarsi con avversari di livello internazionale.

Prestazione convincente per Francesca Coppola, che si è imposta su una solida atleta francese al termine di un incontro equilibrato e tecnicamente valido, gestito con lucidità e continuità. Indicazioni incoraggianti anche da Nicolò Rosso, protagonista di un pareggio che conferma il suo progressivo percorso di crescita e una maggiore consapevolezza sul ring. Prova più complessa per Sara Scucchiari, chiamata a confrontarsi con un’avversaria più alta ed esperta: la differenza di distanza ha limitato la possibilità di esprimere con continuità il proprio stile, basato sul lavoro ravvicinato.

In chiusura di giornata, l’esordio di Gianluca Risicato nella specialità Kick Boxing: un debutto positivo, caratterizzato da ordine, determinazione e spunti tecnici interessanti.

Nel complesso, la Kick Boxing Biella ha affrontato il torneo con spirito di squadra e coesione, maturando un’esperienza utile in vista dei prossimi impegni internazionali, con l’obiettivo di presentarsi ai Mondiali di Milano con solidità e fiducia.