30 gennaio 2026, 10:33

Strisce pedonali a Biella, una lettrice: "L’isola che non c ‘è” al Villaggio Lamarmora

"L’area pedonale di Via Trivero, sulla quale si affacciano ben due scuole, non esiste praticamente più"

Strisce pedonali a Biella, una lettrice: &quot;L’isola che non c ‘è” al Villaggio Lamarmora, foto archivio

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno, stimato direttore.

Ho appena letto che l’assessore Franceschini sta facendo rifare la segnaletica orizzontale per rendere più sicuri gli attraversamenti, e specialmente per la sicurezza degli studenti. Ma è mai stato a vedere cosa succede al Villaggio Lamarmora?

L’area pedonale di Via Trivero, sulla quale si affacciano ben due scuole, non esiste praticamente più. 

Potrei intitolare questa lettera: "L’isola che non c ‘è”.

Dallo scorso anno la catena che chiudeva l’area verso c.so. 53° fanteria non c’è più e invece di mettere uno sbarramento più robusto è stato messo un palo con un cartello indicante l’area pedonale: peccato sia collocato tutto a destra  così ora passa di tutto: corrieri, mezzi della Seab, cittadini privati che vogliono accorciarsi il percorso, ecc; la scorsa settimana ho rischiato di essere investita da una macchina proprio lì.

Inoltre davanti alla scuola materna al mattino e alle 16 i genitori invadono l’area antistante  con le auto e qualcuno addirittura lascia  il motore acceso, tanto cosa conta se inquiniamo l’aria dei bambini e del pianeta? 

In tanti anni che frequento la zona non ho mai visto un vigile che venga a vedere, neanche un nonno vigile!!

Forse sembrano cose di poco conto rispetto a ciò che succede nel mondo, ma bisognerebbe anche prendere in considerazione le questioni  quotidiane che rendono difficile la vita dei  cittadini che, ricordo, pagano le tasse  per avere  servizi efficienti.

Buona giornata a voi

Cordiali saluti"

Anna L.

