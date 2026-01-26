Tradizione e solidarietà: a Cossato la fagiolata della Croce Rossa FOTO

Nella giornata di ieri, domenica 25 gennaio, i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cossato hanno organizzato, come da tradizione, la prima fagiolata del 2026 nel territorio cossatese.

Alle ore 10.30, dopo l’intervento del parroco don Fulvio, che ha impartito la benedizione al cibo in preparazione e ha rivolto parole di apprezzamento per l’impegno quotidiano della Croce Rossa a sostegno della popolazione più bisognosa, è iniziata la distribuzione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai “cuochi CRI”, coordinati da Benedetto, e alla Macelleria Aglietti, che ha offerto i salamini. Complessivamente sono stati distribuiti 400 salamini, in un clima di partecipazione e convivialità.

La manifestazione si è conclusa con un saluto, in attesa della prossima edizione.