"Nursind Run", attenzione a come cambia la viabilità

In occasione della corsa non competitiva "Nursind Run" in calendario a Biella domani 2 febbraio in Biella frazione Pavignano, sarà chiusa al traffico via Lorenzo Rappis all’altezza del civico 11 e Strada della Barazza all’altezza del civico 37.

Pertanto, alcune linee Atap subiranno delle variazioni.

In particolare, le corse interessate della Linea:

330 — Donato – Graglia – Biella – Pavignano – Pettinengo – Mosso

in Pavignano, proseguiranno su via Pettinengo anziché effettuare il percorso su via Piedicavallo, strada Bertamelina, via Rappis.

Di conseguenza verranno temporaneamente soppresse le fermate: