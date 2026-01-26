Biella Rugby, i risultati del settore giovanile nel weekend

CADETTA

24.01.26 Biella Rugby v Collegno Rugby 67-5 (24-0)

Mete: M. Silvestrini (2), Tosetti (2), Casini, Poli (3), Varese, Defilippi, Moretti. Trasformazioni: Poli (3), Gi. Salussolia (3)

Biella Rugby: Negro; Poli (57’ Defilippi), Braga (cap.) (64’ Pagliano), Casini, Tosetti; Salussolia, Longo (64’ Blotto); Givonetti, Mosca, Varese; Chtaibi (52’ Moretti), L. Silvestrini (43’ Grandi); Agnolio (60’ Faiella), Gu. Salussolia (64’ Bortolot), M. Silvestrini.

Davide Vaglio Moien, coach: “Prima partita dopo la pausa natalizia, ritroviamo il campo dopo quasi un mese e mezzo di digiuno dal rugby giocato. La voglia di giocare dei ragazzi si è vista e la ritroviamo nel risultato finale. Abbiamo provato a giocare da tutte le posizioni del campo cercando di portare confidenza e dinamicità nella manovra: obiettivo raggiunto. A livello difensivo siamo stati solidi e fisici, abbiamo subito una meta sul fine partita a dimostrazione della caparbietà degli avversari nonostante il risultato”.

UNDER 18

25.01.26 Biella Rugby v San Mauro Rugby 85-7 (45-7)

Mete: Grillenzoni (5), Parnenzini (3), Pavesi (2), Baiguera (2), Rava. Trasformazioni: Pavesi (9), Salussolia

Biella Rugby: Rava (41’ Salussolia); Grillenzoni, Baiguera, Pavesi, Parnenzini; Meneghetti, Bocchino; Protto, Vatteroni (49’ Chiorboli), Rossi (cap.) (41’ Perju); Avanzi, Bredariol; Curatolo, Ferro, Rossi (46’ Borio).

Nicola Mazzucato, coach: “Buona partita dei ragazzi alla prima uscita del nuovo anno. Molto buona la fase offensiva dove si sono viste diverse opzioni di gioco ben finalizzate. La difesa in alcuni momenti non è stata performante. In settimana lavoreremo per migliorare alcune fasi del gioco per farci trovare pronti alla prossima partita”.

UNDER 16

24.01.26 ad Alessandria URPA v Biella Rugby 24-61 (5-26)

Mete: Di Girolamo, Paggio, Ghilardi, Gianella Benedetti, Balducci (4) e Bertone. Trasformazioni: Bertone (7) e Balducci

Biella Rugby: Balducci, Bertone, Bocca, Botto Poala, Braggion, Defilippi, De Biase, Di Girolamo, Frassati, Giannella, Ghilardi, Girardi, Gobbi, Mercandino, Paggio, Pavanetto, Piazza, Pizzarelli. Ruffa.

Andrea Caputo, coach: “Altra vittoria per l’U16 Brc che ad Alessandria batte un agguerritissimo Urpa. Partita quasi a senso unico, che ha concesso le quattro mete degli avversari solo per errori evitabili”.

UNDER 14

24.01.26 ad Alssandria URPA v Biella Rugby 7-38 (54-5)

Biella Rugby: Bolzoni, Frigerio, Poli, Blanco. Chiodelli, Squara, Finotto, Allera, Garzena, Squara, Leonzio, Angeletti, Brunetti, Corchia, Giansetto, Masi, Piacenza

Edo Romeo, coach: “Nonostante il campo pesante e fangoso, i ragazzi si sono comportanti bene dall’inizio: aggressivi in difesa e belli da vedere in attacco. Ottima capacità di spostare la palla e di lavorare la continuità diretta. Il lavoro inizia a pagare. Sono felice della prestazione di tutti, non hanno mai mollato nonostante il fango, bravi tutti”.

FEMMINILE SENIORES

25.01.26 a Ivrea Fenici v Forum Iulii 13-20 (13-10)

Fenici: Monticelli; Cirdei, Lusso, Benedetto, Grassi; D’Orta, Cerchiaro; Nagliati, Zanoni, Siletti; Papeo, Tosetti; Stecchetti, Lembo, Formaggio. A disposizione: Vantini, Boretto, Maruca, Skofca, Sferrazza, Valente, Cipolletti, Smiraldi

Andrea Poloni, coach: “Le condizioni meteo non hanno premiato le nostre caratteristiche e ci hanno reso la partita più complicata. Non siamo riusciti a semplificare il nostro gioco né ad adattarlo alle condizioni climatiche, cosa che invece le avversarie hanno fatto molto bene. Non a caso sono riuscite a ribaltare il risultato, nonostante fossimo in vantaggio nel primo tempo. È mancato forse un po’ di combattività in alcuni momenti, ma non imputo questo alle ragazze. Si è trattato soprattutto di errori di comprensione in campo, che sono certo abbiano già capito e che speriamo non si ripetano in futuro. C’è rammarico e dispiacere per il risultato, ma ci rifaremo nella partita di ritorno”.