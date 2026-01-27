Biella Jazz Club a Palazzo Ferrero: musica, arte e spettacolo

Un appuntamento di grande rilievo è in programma giovedì 29 gennaio, alle 21.30, al Biella Jazz Club, che ospiterà un trio d’eccezione nell’ambito degli eventi collegati alla mostra “Andy Warhol – Pop Art and Textiles”. Sul palco di Palazzo Ferrero, nell’anno del sessantennale del sodalizio biellese, saliranno Francesco Maccianti al pianoforte, Roberto Gatto alla batteria e Ares Tavolazzi al contrabbasso.

La formazione è un trio collaudato, attivo da molti anni nel circuito jazz italiano, con all’attivo due album. Il primo, Path (2018), ha ottenuto notevoli apprezzamenti ed è composto interamente da brani originali del leader. Il secondo lavoro è stato presentato proprio nello storico jazz club biellese.

Di recente pubblicazione per l’etichetta giapponese Terasima Records, Plays Standards raccoglie celebri composizioni di pianisti che hanno segnato la storia e l’evoluzione del jazz contemporaneo, tra cui Keith Jarrett, McCoy Tyner, Carla Bley e Michel Petrucciani.

Il progetto nasce dal desiderio profondo di reinterpretare le composizioni che hanno contribuito a formare lo stile di Maccianti e a svilupparne la vena compositiva. In ciascuno degli standards selezionati emergono elementi musicali personali e riconoscibili, dalla bellezza delle melodie alla singolarità delle progressioni armoniche, fino all’andamento ritmico e all’articolazione delle strutture.

Il ruolo centrale della sezione ritmica, affidata alla coppia Gatto–Tavolazzi, conferisce al progetto uno spessore artistico di grande rilievo, rendendo il concerto un evento di particolare interesse nel cartellone del Biella Jazz Club.