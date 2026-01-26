TT Biella: Finale tutta biellese al Torneo Nazionale Giovanile di Terni

Torneo Giovanile di Terni

A Terni si è giocato, in quest’ultimo fine settimana, il secondo e ultimo Torneo nazionale giovanile; 12 le gare in programma, a partire dagli under 11 sino agli under 21 femminili e maschili.

Questa volta, i valori in campo, già palesati nella gara di dicembre, sono stati pienamente rispettati. Infatti, la finale della gara riservata agli under 11 è stata disputata tra i due bravi ragazzini del TT Biella, Alessandro Rizzo e Giacomo Riva, e poi vinta da quest’ultimo in cinque set.

Oltre ai già citati, erano presenti altri tre atleti del TT Biella: Lorenzo Piemontese negli under 11, e poi Giacomo Cenedese e Giacomo Forno nelgli under 17, 19 e 21.

Nell’under 11 maschile, a Giacomo Riva proprio non era “andata giù” la sconfitta, in semifinale, patita la volta scorsa, per mano di Baffigi (-8/-8/6/8/6). A “teste di serie” invariate, lo scontro era atteso nuovamente in semifinale, e così è stato. Giacomo Riva, però, non si è fatto sorprendere e, in tre set (5/11/4), vince contro l’amico ligure. Prima di allora l’atleta biellese, superato agevolmente il girone iniziale, aveva battuto, nei quarti, il bresciano Rota. Anche per Alessandro Rizzo il percorso è stato agevole. Dopo la piccola distrazione nel girone contro il modenese Centi (8/-11/-7/4/4), ai quarti supera il milanese Favini e, in semifinale, il bresciano del Marco Polo, Sberna, rimontando nel terzo set da 10 a 6 sotto (9/5/12). In finale, come anticipato, Giacomo Riva si impone in cinque combattuti set (5/-9/-7/8/9); i due ragazzini biellesi hanno mostrato al pubblico tutto il loro valore. Della partita anche Lorenzo Piemontese, che non supera il girone, superato in tre set da Favini, Paolini e Slavec; poi, nel prosieguo del torneo, con le vittorie sull’aretino Scartoni e quella sul triestino del Kras Vianello, conquista un’onorevole 15^ posizione finale. Per tutti c’era la possibilità di disputare, oltre la gara del proprio settore di appartenenza, anche quella superiore.

Nell’under 13 maschile, i biellesi nostri hanno così iniziato a tastare il terreno dove, il prossimo anno, saranno tra i protagonisti. Per Lorenzo Piemontese c’è stato poco da fare, superato da Porushnyk, Pidutti e Lajolo. Superano invece il girone sia Giacomo Riva sia Alessandro Rizzo, battuti solamente dalla testa di serie del loro girone, il primo da Ponzi e il secondo da Bartoli. Nel tabellone, Giacomo Riva, prima di fermarsi per mano di Somaini, batte Mancini; Alessandro Rizzo trova subito il romano Gallozzi contro cui, pur perdendo, se la gioca al meglio.

Nell’under 17 maschile, Giacomo Forno supera il girone “da secondo”, battuto da Vercesi, con le vittorie su Milani e Bucci. Nella seconda fase ancora una vittoria sul siracusano Interlandi per poi uscire per mano di Candida.

Nell’under 19 maschile, Giacomo Forno è subito fuori, sconfitto dai più quotati Centra e Pupillo, con la sola vittoria su Cirelli. In questa gara ha giocato anche Giacomo Cenedese, autore di una brillante prestazione. Pur partendo da “cenerentola” del girone (5850 punti), si è preso l’ardire di superare sia il pugliese Monaco, con 8018 punti all’attivo (-8/11/6/8), sia Caleffi, atleta con ben 10333 punti (8/-9/-4/9/8). Purtroppo la classifica avulsa (sconfitta in tre set, da Carmeli), lo penalizza e lo estromette dalla meritata fase successiva.

Nell’under 21 maschile, per Giacomo Cenedese c’è stato poco da fare, subito fuori, battuto da Mallardo, Costa e Bianchi.

Torneo Regionale di Torino

Mentre a Terni si svolgeva il Torneo Nazionale Giovanile, a Torino si è disputato il 29° Memorial Pierino Mazzetto, organizzato dall’omonima società sportiva. Era presente, per il TT Biella, anche David Dabbicco, che, nel Torneo Assoluto, con un’ottima prestazione, ha chiuso la gara in una brillante seconda posizione. Dopo aver agevolmente superato il girone iniziale con le vittorie su Garavelli e Aschiero, l’atleta biellese inanella una serie di tre consecutive vittorie contro atleti meglio posizionati in classifica. Al primo turno del tabellone tocca al cussino Amato; poi è la volta dell’atleta eporediese Berti; quindi, in semifinale, di Pietro Allegranza. David si ferma solamente nell’ultima partita della gara, opposto al bravo novarese Castagno (9/-8/-10/9/8), vera e propria “bestia nera” degli atleti del TT Biella.



