Inaugurata la sala del CRC Gaglianico intitolata a Gianni Negrusso FOTO

A Gaglianico è stata inaugurata la sala del Circolo Ricreativo Culturale (CRC) intitolata a Gianni Negrusso, figura di riferimento del sodalizio e presidente della squadra di bocce, scomparso a causa del Covid.

Nel corso della cerimonia è stata scoperta la targa commemorativa dalla vedova Lia Pregnolato insieme al presidente del Circolo Ricreativo Culturale di Gaglianico, Claudio Boschetto. Un momento partecipato, dedicato al ricordo di Negrusso e al suo impegno all’interno del circolo e dell’attività sportiva locale.

L’intitolazione della sala rappresenta un segno di riconoscenza della comunità del CRC di Gaglianico verso chi ha contribuito in modo significativo alla vita associativa e sportiva del territorio.