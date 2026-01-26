Tennis, Pilotto vince in doppio al J30 di Maribor

Emanuele Pilotto riesce a ottenere un ottimo risultato in Slovenia al J30 di Maribor, torneo del circuito Junior ITF U18, in coppia con il lombardo Giorgio Ghia.

Per arrivare in finale hanno dovuto sconfiggere la testa di serie n.1 per 6-2, 3-6 e 10-6 per poi ultimare l'ottima prestazione in finale contro le teste di serie n.2 imponendosi per 8-1 e 7-5.

Ottimo inizio di stagione per il classe '11 che permette di ottenere punti fondamentali per riuscire ad entrare più agevolmente in qualifica in questi tornei internazionali.

Pilotto è stato accompagnato dal maestro Mattia Rossi che, insieme a tutto il team capitanato da Cosimo Napolitano, sta lavorando al meglio per supportare il tennista biellese dimostrando di essere tra i migliori U16 d'Italia.