SPORT | 26 gennaio 2026, 18:00

Gruppo Sportivo Favaro presente al Marcialonga Story per uno sci “d'altri tempi”

Atleti del Gruppo Sportivo Favaro in trasferta per un evento sportivo d'altri tempi. Nei giorni scorsi, la comitiva biellese ha preso parte al Marcialonga Story, di scena da Pozza di Fassa a Canazei. Un momento di festa dedicato agli appassionati della tradizione e dello sci di fondo.

