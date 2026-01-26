La Valsessera ricorda Nikolajewka, fiaccole accese e molti Alpini nonostante la neve

La neve non ha spaventato la comunità della Valsessera che, nella serata di sabato 24 gennaio, ha preso parte in gran numero alla Fiaccolata per l'anniversario della Battaglia di Nikolajewka, svoltasi a Noveis.

Presenti all'esterno della chiesetta molte penne nere, con labari e gagliardetti, assieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine e alle amministrazioni comunali di Coggiola e Pray. Per l'occasione, sono stati letti brani tratti da libri che hanno narrato e raccontato, con estremo realismo, quei tragici eventi avvenuti 83 anni fa.