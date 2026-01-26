Biella, ultima serata sul ghiaccio: si conclude la stagione con il saggio finale FOTO e VIDEO

Si è svolto ieri sera, domenica 25 gennaio 2026, lo spettacolo di chiusura della stagione della pista di pattinaggio sul ghiaccio di Biella, allestita davanti al Battistero di Biella. L’evento, a partecipazione gratuita, ha richiamato un pubblico numeroso, con una presenza significativa di bambini e ragazzi.

Protagonista della serata è stata la pattinatrice Isabel Falcetto, che si è esibita insieme alle bambine e ragazze del corso in un saggio finale pensato per salutare la stagione 2025/26. Una serata dedicata allo sport e al divertimento, momento conclusivo di un progetto durato quasi tre mesi.

Durante la serata è intervenuto l'assessore Anna Pisani, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per la città: "L’obiettivo di offrire un momento di divertimento a bambini, ragazzi e adulti è stato pienamente raggiunto. Nei due mesi e mezzo di permanenza della pista di pattinaggio a Biella abbiamo registrato una partecipazione costante, con numerose persone che si sono avvicinate al ghiaccio al mattino, gruppi di studenti provenienti dalle scuole del territorio e, nel pomeriggio e alla sera, famiglie, bambini, ragazzi e adulti. Siamo molto soddisfatti di poter ospitare ogni anno questa iniziativa, che rappresenta un valore aggiunto per la comunità e per la città di Biella".