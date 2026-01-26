Pickleball, atleti biellesi protagonisti al WPC Prague Czech Open

Nel fine settimana appena trascorso si sono svolti a Praga, capitale della Repubblica Ceca, gli open di Pickleball che hanno visto la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da più di 20 nazioni con una folta rappresentanza di atleti biellesi.

Nel doppio femminile 3.5 Angela Sgroi e Francesca Delpiano si sono ben comportate battendosi alla pari con le altre coppie; nel misto 3.5 sempre Angela Sgroi e Maurizio Curti hanno vinto una partita del loro girone ma non è valsa la qualificazione.

Nel singolo maschile 4.0 la prima medaglia per Andrea Patti che ha vinto il bronzo mentre la seconda d’argento è arrivata nel doppio +50 élite con Paolo Gauzolino. La coppia biellese ha ceduto solo alla coppia polacca. Tutti risultati che confermano i progressi dei giocatori biellesi.