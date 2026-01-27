Sci inclusivo a Prato Nevoso: Sci-Abile torna in pista FOTO

Un fine settimana sulla neve all’insegna dell’inclusione e della collaborazione. Sci-Abile torna in pista insieme a Discesa Liberi, realtà attiva da circa quindici anni sul territorio.

Sci-Abile è un’associazione biellese che promuove attività sportive e ricreative dedicate alle persone con disabilità, con particolare attenzione allo sci e alla montagna. L’obiettivo è favorire inclusione, autonomia e socialità, rendendo l’ambiente montano accessibile e privo di barriere fisiche e sociali. L’iniziativa è nata dal contatto tra i promotori del progetto e Lorenzo Repetto, presidente di Discesa Liberi, con l’obiettivo di organizzare un momento di incontro e condivisione, coinvolgendo anche i ragazzi. Un’esperienza maturata anche a partire da precedenti occasioni di formazione svolte a Prato Nevoso.

Il gruppo è partito sabato mattina e ha trascorso l’intera giornata sulle piste, affiancato dai volontari che hanno messo a disposizione diverse guide. Un supporto costante, con un rapporto guide-ragazzi particolarmente attento, che ha consentito di svolgere l’attività in sicurezza.

Per alcuni partecipanti, il weekend rappresentava la prima esperienza di notte fuori casa. La domenica mattina è stata dedicata a un’ulteriore sessione di sci, prima dei saluti conclusivi.

Il bilancio dell’iniziativa è stato positivo, con ragazzi entusiasti e riscontri favorevoli da parte delle famiglie.