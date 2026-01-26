Valdilana, il Comune scrive alle famiglie: "Vogliamo valorizzare le tre scuole superiori del territorio"

"Nei prossimi giorni molte famiglie saranno chiamate a compiere una scelta decisiva: individuare il percorso di scuola superiore per i propri figli. È una decisione che riguarda il futuro dei ragazzi, ma anche quello delle nostre comunità. Come amministrazione comunale di Valdilana vogliamo valorizzare e promuovere con convinzione le tre scuole superiori presenti sul territorio, realtà che rappresentano un’offerta formativa solida, moderna e profondamente legata ai bisogni dei giovani e delle famiglie. Queste sedi scolastiche si distinguono per una caratteristica oggi sempre più importante: dimensioni contenute e ambienti pensati per seguire meglio ogni studente. Classi meno affollate, spazi curati e un rapporto diretto tra docenti e ragazzi permettono un’attenzione personalizzata, favorendo il benessere, la crescita e il successo formativo. In queste scuole nessuno è un numero: ogni studente viene accompagnato, valorizzato e sostenuto nel proprio percorso". Queste la parole dell'amministrazione apparse in una nota stampa rivolta alle famiglie e improntata su un’offerta formativa completa e orientata al futuro.

Tre i percorsi di studio a disposizione: il Liceo delle Scienze Applicate del Cossatese e Vallestrona. Un percorso liceale moderno e innovativo, fortemente mirato alle discipline scientifiche e tecnologiche e allo sviluppo delle competenze STEM. L’approccio laboratoriale favorisce un apprendimento attivo e consapevole, preparando gli studenti al mondo universitario e alle professioni del futuro. Il percorso formativo segue un filo conduttore chiaro: la sostenibilità. Non solo studiata, ma vissuta concretamente, attraverso incontri e visite in aziende che rappresentano l’eccellenza dell’industria italiana. Un’esperienza che collega scuola, futuro e responsabilità.

Poi c'è l'IIS “Eugenio Bona” – Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale: una scuola che forma professionisti della cura, dell’assistenza e del sociale, figure sempre più richieste dalla società. L’attenzione alle relazioni, alle fragilità e alla crescita umana rende questo percorso ideale sia per l’ingresso nel mondo del lavoro sia per la prosecuzione degli studi universitari. Un ambiente inclusivo, attento alle esigenze individuali e fortemente radicato nella comunità. Infine, l'Istituto Alberghiero “Gae Aulenti” Una formazione concreta e professionalizzante nei settori della cucina e della sala, con una forte componente laboratoriale e numerose esperienze di stage già a partire dal secondo anno. Gli studenti imparano “facendo”, in un contesto che trasmette professionalità, rigore e passione, con la possibilità di conseguire una qualifica regionale spendibile fin da subito nel mondo del lavoro.

Scuole, insomma, che fanno vivere il territorio. "Mantenere e rafforzare le scuole superiori di Valdilana non è solo una scelta educativa ma una scelta strategica per il futuro dell’intero territorio - sottolinea l'amministrazione comunale - Le scuole sono luoghi di vita, di incontro, di relazioni e di crescita: tenerle attive significa contrastare lo spopolamento, sostenere le famiglie e costruire comunità più forti e vitali. L’offerta formativa dei nostri istituti superiori è un’opportunità concreta non solo per i ragazzi di Valdilana, ma anche per i ragazzi dei territori limitrofi, che possono trovare qui scuole di qualità, facilmente raggiungibili e capaci di offrire un’esperienza educativa più attenta e umana. Scegliere una scuola a Valdilana significa entrare in un contesto in cui gli studenti sono seguiti da vicino, valorizzati e accompagnati nel loro percorso di crescita personale e formativa. Come amministrazione continueremo a sostenere con convinzione queste realtà, promuovendole come presidi educativi aperti, inclusivi e attrattivi, perché investire nella scuola significa investire nei giovani, nella coesione sociale e nel futuro dei nostri paesi e di tutto il territorio circostante".